5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

यूपी में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान: 2.4 करोड़ मतदाताओं के अंतर से बढ़ी हलचल, पंचायत सूची से होगा मिलान

UP Political: एसआईआर के बाद छूटे नाम जोड़ने की तैयारी, महिला और युवा मतदाताओं पर विशेष फोकस रखा गया है। सीएम योगी ने 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा किया है। वहीं, अखिलेश ने आधार से लिंक करने और बूथों पर बायोमेट्रिक सत्यापन की मांग उठाई है।
4 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

लखनऊ

image

Amit Vajpayee

Updated: 5 Nov 2026, 1:46 PM IST

SIR Voter List

SIR Voter List (फोटो सोर्स- Patrika)

UP Voter List Controversy: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गई है। देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर छिड़े राजनीतिक विवाद के बीच अब उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की एक और बड़ी कसरत शुरू होगी। पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूचियों में करीब 2.4 करोड़ का अंतर सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने दोनों सूचियों का मिलान कराने के निर्देश दिए हैं। इसके जरिए विधानसभा की मतदाता सूची से छूटे पात्र मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम जोड़े जाएंगे। यह प्रक्रिया ऐसे समय शुरू हो रही है, जब भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ही मतदाता सूची को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देख रही हैं।

एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटने और पात्र मतदाताओं के छूटने को लेकर देशभर में विपक्षी दल चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दूसरी ओर चुनाव आयोग का जोर मतदाता सूची को अद्यतन करने और सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने पर है। यूपी में एसआईआर के बाद अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के जरिए छूटे हुए नाम जोड़ने की तैयारी हो रही है।

योगी का दावा, 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब

मतदाता सूची को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से सक्रिय रहने के निर्देश दिए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। योगी के मुताबिक पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज करीब 66 लाख लोगों के नाम विधानसभा की सूची में नहीं हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के करीब 55 लाख लाभार्थियों और 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख युवाओं के नाम भी मतदाता सूची में नहीं होने की बात उन्होंने कही। योगी ने भाजपा सांसदों, विधायकों, जिला प्रभारियों और विधानसभा क्षेत्र के संयोजकों को बूथ स्तर पर ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान करने और उनके नाम जुड़वाने के निर्देश दिए। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को कमल साथी ऐप के माध्यम से उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल करने को कहा गया। इस तरह मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मुद्दा भाजपा के संगठनात्मक अभियान का भी हिस्सा बन गया है।

Mission UP: बिहार की तर्ज पर यूपी में सपा के पुराने शासन को मुद्दा बना रही भाजपा

ये भी पढ़ें
Yogi Adityanath Amit Shah

अखिलेश ने उठाए सवाल, आधार से जोड़ने की मांग

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मतदाता सूची को आधार से जोड़ने और मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए वोट फिक्सिंग की कोशिश हो रही है। एक ही व्यक्ति के नाम अलग-अलग स्थानों पर दर्ज होने और फर्जी प्रविष्टियों की शिकायतों की तकनीकी जांच होनी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि मतदाता सूची में किसी पात्र मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए और न ही किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज होना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग से आधार आधारित पहचान और मतदान केंद्रों पर फिंगरप्रिंट आधारित बायोमेट्रिक व्यवस्था अनिवार्य करने की मांग की। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों के जरिए चुनाव प्रभावित करने की कोशिश हो रही है।

2.4 करोड़ के अंतर से बढ़ी पुनरीक्षण की अहमियत

प्रदेश में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियां अलग-अलग संस्थाओं की ओर से तैयार की जाती हैं। पंचायत चुनाव की सूची राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करता है, जबकि विधानसभा की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तैयार करता है। दोनों सूचियों के आंकड़ों में करीब 2.4 करोड़ का अंतर सामने आने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इनका गहन मिलान कराने के निर्देश दिए हैं। यह अंतर ग्रामीण मतदाताओं की संख्या के आकलन से जुड़ा है। इसलिए इसे सीधे 2.4 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने का आंकड़ा नहीं माना जा रहा है। मिलान के दौरान ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान की जाएगी, जिनका नाम विधानसभा की किसी भी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। ऐसे लोगों से फॉर्म-6 भरवाकर नाम शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

महिला और युवा मतदाताओं पर विशेष नजर

एसआईआर के बाद विधानसभा की मतदाता सूची में महिला मतदाताओं का अनुपात भी चुनाव आयोग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने महिला मतदाताओं की संख्या को अपेक्षा से कम बताते हुए उनके पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग, स्वास्थ्य विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का भी सहयोग लिया जाएगा। वहीं, पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के नाम जोड़ने के लिए शिक्षण संस्थानों में गठित मतदाता साक्षरता क्लबों को सक्रिय किया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, युवक मंगल दल और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की मदद से 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का पंजीकरण कराया जाएगा। इसके अलावा सरकारी राशन की दुकानों पर उपलब्ध लाभार्थियों की सूची से भी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिकों की पहचान की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और सामुदायिक संगठनों की मदद से मतदाता सूची में छूटे लोगों को चिह्नित किया जाएगा।

12 नवंबर से दावे और आपत्तियां, 4 जनवरी को अंतिम सूची

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के लिए एक जनवरी 2027 की तिथि निर्धारित की गई है। अब 12 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगा। इसके बाद 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में संशोधन के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इस दौरान मतदाता अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच कर सकेंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

5 Nov 2026, 1:46 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान: 2.4 करोड़ मतदाताओं के अंतर से बढ़ी हलचल, पंचायत सूची से होगा मिलान

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

‘पूरे लखनऊ को भीड़ से भर देंगे’, मायावती ने 550 पदाधिकारियों के साथ बनाई 6 दिसंबर की रैली की रणनीति

Mayawati
लखनऊ

मायावती ने बीजेपी के चरणों में गिरवी रखा बहुजन समाज का हित, कांग्रेस ने बीएसपी की नीतियों पर उठाए सवाल

Mayawati
लखनऊ

अग्निवीरों की सेवा अवधि 2 साल बढ़ाने पर अवधेश प्रसाद ने साधा निशाना, बोले- सपा की सरकार आते ही 24 घंटे में योजना खत्म

Awadhesh Prasad
लखनऊ

‘PDA में D यानी दलित की स्थिति दयनीय’, ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तंज, बोले- महाराज, जमीन पर उतरिए, आम जनता से भी मिलिए

OP Rajbhar
लखनऊ

UP चुनाव: यूपी में यादव-कुर्मी के बाद तीसरा बड़ा वोटबैंक कौन? 2027 में भाजपा और सपा के लिए क्यों अहम

BJP UP Election 2027
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.