यूपी में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान: 2.4 करोड़ मतदाताओं के अंतर से बढ़ी हलचल, पंचायत सूची से होगा मिलान

मतदाता सूची को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से सक्रिय रहने के निर्देश दिए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। योगी के मुताबिक पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज करीब 66 लाख लोगों के नाम विधानसभा की सूची में नहीं हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के करीब 55 लाख लाभार्थियों और 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख युवाओं के नाम भी मतदाता सूची में नहीं होने की बात उन्होंने कही। योगी ने भाजपा सांसदों, विधायकों, जिला प्रभारियों और विधानसभा क्षेत्र के संयोजकों को बूथ स्तर पर ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान करने और उनके नाम जुड़वाने के निर्देश दिए। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को कमल साथी ऐप के माध्यम से उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल करने को कहा गया। इस तरह मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मुद्दा भाजपा के संगठनात्मक अभियान का भी हिस्सा बन गया है।