Mission UP: बिहार की तर्ज पर यूपी में सपा के पुराने शासन को मुद्दा बना रही भाजपा

योगी आदित्यनाथ ने बिठूर की सभा में अपने भाषण के दौरान सपा के शासनकाल को दंगों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और प्रदेश में अराजकता से जोड़ते हुए आरोप लगाए। उन्होंने सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और हिंदू धार्मिक विरासत की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। इसके मुकाबले उन्होंने अपनी सरकार के दौरान मंदिरों और धार्मिक स्थलों के विकास का उल्लेख किया। भाजपा के उत्तर प्रदेश इकाई के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर उनके भाषण का एक अंश भी साझा किया गया, जिसमें उन्होंने सपा को इन्हीं मुद्दों पर घेरा।