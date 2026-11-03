‘UP में बड़े पैमाने पर कटे वोट’, SIR पर आराधना मिश्रा ने योगी सरकार को घेरा; CM योगी और गृह मंत्री के बयानों पर उठाए सवाल

आपको बता दें कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए गए हैं। बता दें कि यूपी में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा किए जाने के आरोपों पर 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आरोपों की जांच करने और कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को भी कहा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस वी मोहना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि, वे अनसुलझी गड़बड़ियों का पूरा विवरण देते हुए चुनाव आयोग को एक विस्तृत नोट सौंपें। अदालत ने कहा कि जो गड़बड़ियां अदालत के संज्ञान में लाई गई हैं उन्हें एक नोट के माध्यम से चुनाव आयोग के वरिष्ठ वकील को सौंपा जाए। इसके बाद चुनाव आयोग इसकी जांच करे सुधारात्मक कदम उठाए और अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करे।