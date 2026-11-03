OP राजभर का अखिलेश यादव पर हमला, बोले- ‘काशी में आकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में सिर झुकाने की हिम्मत नहीं’

इससे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भगवान श्रीकृष्ण पर दिए गए विवादित बयान की अखिलेश यादव द्वारा निंदा किए जाने पर भी राजभर ने पलटवार किया। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि, "अखिलेश यादव को भगवान श्रीकृष्ण की कोई चिंता नहीं है। अगर उन्हें वास्तव में भगवान कृष्ण से इतना प्रेम है तो उन्हें मथुरा जाकर उनके दर्शन करने चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश तो मथुरा जा ही नहीं रहे हैं। राजभर ने कहा कि यदि अखिलेश को श्रीकृष्ण से प्रेम है तो अब तक उन्हें अपने समर्थकों के साथ धीरेंद्र शास्त्री को घेर लेना चाहिए था।"