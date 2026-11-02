सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण की जगह पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कहा- सिविल कोर्ट जाइए

अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 5 अगस्त, 2020 को भूमि पूजन के साथ शुरू हुआ था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर के गर्भगृह और पहले तल का निर्माण पूरा होने के बाद इसी साल 22 जनवरी, 2024 को श्रीराम के बाल रूप के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इस भव्य और ऐतिहासिक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए थे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद राम मंदिर को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया था।