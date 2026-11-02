सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण की जगह पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कहा- सिविल कोर्ट जाइए

राम मंदिर जमीन को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार (PC: ANI)
SC Refuses to Hear Petition on Ram Mandir Location: सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की जगह को लेकर दायर एक अहम याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। इस याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि क्या राम मंदिर वास्तव में उसी जमीन पर बनाया गया है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया था। याचिकाकर्ता ने अदालत से यह मांग की थी कि जमीन के रिकॉर्ड और दूसरे अहम दस्तावेजों के आधार पर इसकी आधिकारिक पुष्टि की जाए।
याचिका में अदालत से एक स्वतंत्र समिति या आयोग का गठन करने की भी मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि इस आयोग में सर्वे राजस्व पुरातत्व और अन्य तकनीकी क्षेत्रों के योग्य विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि वर्तमान में बना राम मंदिर उसी जगह और जमीन पर स्थित है या नहीं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। लेकिन अदालत ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया।
आपको बता दें कि 9 नवंबर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले ने अयोध्या की विवादित जगह पर एक ट्रस्ट के जरिए राम मंदिर बनाने का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सख्त निर्देश भी दिया था कि वह सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या शहर में ही किसी प्रमुख जगह पर एक नई मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराए।
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 5 अगस्त, 2020 को भूमि पूजन के साथ शुरू हुआ था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर के गर्भगृह और पहले तल का निर्माण पूरा होने के बाद इसी साल 22 जनवरी, 2024 को श्रीराम के बाल रूप के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इस भव्य और ऐतिहासिक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए थे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद राम मंदिर को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया था।
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