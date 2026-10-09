‘इनके मन में कभी राम के लिए श्रद्धा थी ही नहीं’, राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव पर भड़के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास

महंत राजू दास ने समाजवादी पार्टी के पुराने बयानों की याद दिलाते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब यह लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं तो इनकी मानसिकता बिल्कुल अलग हो जाती है। महंत ने सवाल उठाया कि, "पहले यह लोग कहते थे किसी भी चौराहे पर एक पत्थर रख दो और एक लाल झंडा लगा दो तो मंदिर बन जाता है। राजू दास ने तीखे अंदाज में पूछा कि क्या कभी उन्होंने यह कहा है कि किसी कोने या चौराहे पर चार ईंट रख दो और उस पर एक चादर चढ़ा दो तो वह मजार बन जाती है। क्या कभी किसी ने सपा नेताओं के मुंह से ऐसी बात सुनी है।"