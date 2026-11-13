AIMIM-आजाद समाज पार्टी गठबंधन पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद- ‘यूपी की जनता को सिर्फ अखिलेश यादव पर भरोसा’

सपा सांसद अवधेश प्रसाद (PC IANS)
AIMIM Azad Samaj Party Alliance UP: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी माहौल गर्माया हुआ है। आगामी चुनाव के लिए AIMIM-आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) में गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन को लेकर राजनीति तेज हो गई। इस पर समाजवादी पार्टी ने तीखा हमला बोला है।
सपा सांसद अवधेद प्रसाद ने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश के लोगों को सिर्फ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भरोसा है। उनका मानना है कि यही एक पार्टी है जिसके पास BJP को सत्ता से हटाने की काबिलियत, ताकत और पब्लिक सपोर्ट है। किसी दूसरी पार्टी या नेता की कोई चर्चा नहीं है और लोगों को उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। लोगों का मानना है कि अगर किसी पार्टी के पास BJP को सत्ता से हटाने की ताकत, पब्लिक सपोर्ट और लोगों का साथ है, तो वह सिर्फ़ अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी है।
AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बीच गठबंधन के ऐलान पर समाजवादी पार्टी के MP अक्षय यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए सपा सांसद ने कहा कि यह डेमोक्रेसी है, कोई भी गठबंधन करके चुनाव लड़ सकता है। समाजवादी पार्टी यहां चुनाव जीतने वाली है, यही सबसे जरूरी बात है।
यूपी में AIMIM और आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बीच 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' गठबंधन पर BJP MP अरुण गोविल ने अपनी राय दी है। हापुड़ में मीडिया से बात करते हुए अरुण गोविल ने कहा कि बस इंतजार करो और देखो— चुनाव में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। चुनाव में ऐसे बहुत सारे संगठन, ऐसे गठबंधन होंगे।
AIMIM-आज़ाद समाज पार्टी-कांशीराम गठबंधन पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में कहा कि चाहे ओवैसी का गठबंधन हो, अखिलेश यादव का गठबंधन हो, राहुल गांधी का गठबंधन हो या मायावती का गठबंधन हो, सभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। लेकिन कमल फिर खिलेगा और BJP एक बार फिर सरकार बनाएगी।
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