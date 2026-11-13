AIMIM-आजाद समाज पार्टी गठबंधन पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद- ‘यूपी की जनता को सिर्फ अखिलेश यादव पर भरोसा’

सपा सांसद अवधेद प्रसाद ने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश के लोगों को सिर्फ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भरोसा है। उनका मानना ​​है कि यही एक पार्टी है जिसके पास BJP को सत्ता से हटाने की काबिलियत, ताकत और पब्लिक सपोर्ट है। किसी दूसरी पार्टी या नेता की कोई चर्चा नहीं है और लोगों को उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। लोगों का मानना ​​है कि अगर किसी पार्टी के पास BJP को सत्ता से हटाने की ताकत, पब्लिक सपोर्ट और लोगों का साथ है, तो वह सिर्फ़ अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी है।