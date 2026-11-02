‘धीरेंद्र शास्त्री का बयान अज्ञानता से भरा’, श्रीकृष्ण पर टिप्पणी को लेकर बागेश्वर बाबा पर भड़के महंत सीता राम दास; जानिए क्या है पूरा मामला

इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद मथुरा के साधु-संतों ने भी गहरी नाराजगी जताई थी। विवाद को बढ़ता देख धीरेंद्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। वे खुद ठाकुरजी के भक्त हैं और श्रीमद्भागवत कथा भी करते हैं। उनका इरादा राम और कृष्ण में भेद करने का बिल्कुल नहीं था। वह केवल एक संत के बहुत प्रचलित भावपूर्ण पद 'बंसी बजाना तो खेल ही है, पर धनुष उठाना खेल नहीं' की व्याख्या कर रहे थे। शास्त्री ने कहा यदि उनकी बात या भाव से किसी के मन को ठेस पहुंची है तो वह इसके लिए माफी मांगते हैं।