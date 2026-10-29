आजम खान पर ED की कार्रवाई को लेकर अवधेश प्रसाद का BJP पर हमला, बोले- जानबूझकर आरोप लगाकर परेशान कर रही सरकार

Azam Khan ED Action: सपा नेता आजम खान के खिलाफ ED की कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि BJP सरकार आजम खान को परेशान करने के इरादे से उन पर लगातार तरह-तरह के आरोप लगा रही है। यह BJP की सोच को दिखाता है। आजम खान समाजवादी पार्टी के एक अच्छे और सीनियर नेता हैं, और पार्टी उनके साथ खड़ी है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अटैच किया है। एजेंसी ने इन संपत्तियों का मूल्य 426.46 करोड़ रुपये बताया है, जबकि इनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 1,170 करोड़ रुपये आंकी गई है। ED की जांच में जमीन कब्जाने और सरकारी धन के इस्तेमाल से जुड़े आरोप सामने आए हैं।