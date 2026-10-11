अयोध्या पहुंचीं भाजपा सांसद कंगना रनौत, करेंगी रामलला के दर्शन

BJP MP Kangana Ranaut's Ayodhya visit: अयोध्या एक बार फिर चर्चा में है जब राजनीतिक गलियारे में समाजवादी पार्टी और भाजपा में बयानों का दौर जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद और फिल्में अभिनेत्री कंगना रनौत अयोध्या पहुंची। जहां उनके रामलला के दर्शन करने का कार्यक्रम है। भाजपा सांसद निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अयोध्या पहुंची है इसके पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी जिस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पाले में गेंद फेंक दी है। मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव को भी अयोध्या से चुनाव लड़ने को कहा है।