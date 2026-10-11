अयोध्या पहुंचीं भाजपा सांसद कंगना रनौत, करेंगी रामलला के दर्शन

अयोध्या में कंगना रनौत, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
BJP MP Kangana Ranaut's Ayodhya visit: अयोध्या एक बार फिर चर्चा में है जब राजनीतिक गलियारे में समाजवादी पार्टी और भाजपा में बयानों का दौर जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद और फिल्में अभिनेत्री कंगना रनौत अयोध्या पहुंची। जहां उनके रामलला के दर्शन करने का कार्यक्रम है। भाजपा सांसद निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अयोध्या पहुंची है इसके पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी जिस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पाले में गेंद फेंक दी है। मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव को भी अयोध्या से चुनाव लड़ने को कहा है।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज भारतीय जनता पार्टी की सांसद और प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत पहुंचीं। वह यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के बाद राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर पूजा-अर्चना करेंगी। बताया जा रहा है कि वह दोपहर करीब 3 बजे लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगी।
कंगना रनौत के अयोध्या आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल और राम मंदिर तक पुलिस बल तैनात किया गया है। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। कंगना हमेशा से राम मंदिर आंदोलन की समर्थक रही हैं और कई बार अयोध्या आने की इच्छा जता चुकी हैं। इससे पहले भी वह रामलला के दर्शन कर चुकी हैं।
कंगना रनौत के कार्यक्रम को देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। कंगना रनौत का यह दौरा निजी बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। राम मंदिर दर्शन के बाद उनका लखनऊ जाने का कार्यक्रम है।
अयोध्या में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई पड़ने लगी। जब अखिलेश यादव ने अयोध्या दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने का बयान जारी किया था। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव को अयोध्या से चुनाव लड़ने को कहा है।
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