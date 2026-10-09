‘हो आए अयोध्या, रामलला के दर्शन करने नहीं गए ना?’ ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तंज, बोले- जाते भी कैसे, दाढ़ी-टोपी रूठ जो जाती

Akhilesh Yadav Ayodhya Visit: उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हो आए अयोध्या? दर्शन करने नहीं गए ना? जाते भी कैसे, दाढ़ी-टोपी रूठ जो जाती। राजभर ने अयोध्या की सड़कों पर पहुंचने पर अखिलेश यादव से कारसेवकों की चीखें याद आने और उनके पिता मुलायम सिंह यादव की ओर से कारसेवकों पर गोली चलवाए जाने को लेकर सवाल किया। उन्होंने अखिलेश को पश्चाताप करने की सलाह देते हुए कहा कि अगर उनकी आस्था है तो उन्हें राजनीतिक समीकरणों का बंधक नहीं बनना चाहिए।