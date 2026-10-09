9 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अयोध्या

‘उठा त्रिशूल और बन सुदर्शनधारी’, अखिलेश यादव ने धारण किया भगवान कृष्ण का वेश, बोले- मानवता की रक्षा सामूहिक जिम्मेदारी

Akhilesh Yadav: अयोध्या में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भगवान कृष्ण के वेश में श्रीमद्भागवत कथा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश देते हुए कहा कि मानवता की रक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है।
2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Ankit Sai

Oct 09, 2026

UP News

सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Photo @yadavakhilesh)

Akhilesh Yadav Krishna Avatar:अयोध्या में गुरुवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भगवान कृष्ण के वेश में नजर आए। वह पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय के पैतृक घर कृष्णापुर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े सामाजिक न्याय, समानता, प्रेम, दया और बंधुत्व के संदेश का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने कविता के जरिए मानवता की रक्षा को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। उन्होंने भेदभाव, महिलाओं के अपमान, युवाओं के सपनों पर हमले और वंचितों पर अत्याचार का जिक्र करते हुए कहा कितब तू उठा त्रिशूल और बन सुदर्शनधारी।

रामलला के दर्शन करने कब जाएंगे अखिलेश?

वहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में रामलला के दर्शन को लेकर चल रही अटकलों पर भी जवाब दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह जल्द ही अपनी टीम के साथ राम मंदिर में दर्शन करने आएंगे। अखिलेश ने कहा कि उन्होंने पहले संकल्प लिया था कि केदारेश्वर धाम का निर्माण पूरा होने के बाद ही अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे।

पवन पांडेय से तारीख तय करने को कहा

अखिलेश यादव ने बताया कि इटावा के सैफई क्षेत्र में भगवान शिव के केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मंदिर का संबंध देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की परंपरा से है। अखिलेश ने पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय से कहा कि वह दर्शन के लिए तारीख तय करें, ताकि सभी लोग राम मंदिर पहुंच सकें।

तीन बार अयोध्या आए, रामलला के दर्शन नहीं किए

अखिलेश यादव साल 2022 से 2026 के बीच तीसरी बार अयोध्या पहुंचे हैं, लेकिन अब तक रामलला के दर्शन नहीं किए हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान वह अयोध्या में रोड शो करने आए थे। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद क्षेत्र में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल हुए।

जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर अखिलेश ने कहा था कि वह समारोह के बाद दर्शन करने आएंगे। अब 2026 में भागवत कथा में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। इसको लेकर राजनीतिक चर्चा तेज है। ऐसे में अखिलेश का नया बयान अहम माना जा रहा है।

क्या है केदारेश्वर धाम का निर्माण?

अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं। करीब 50 बीघा क्षेत्र में फैले इस मंदिर का शिलान्यास उन्होंने 7 मार्च 2021 को किया था। मंदिर के मुख्य भवन को उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। वहीं, इसके परिसर की बनावट तमिलनाडु के तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर से प्रेरित है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, मंदिर का मुख्य भवन और गर्भगृह लगभग तैयार हो चुके हैं। इसके उद्घाटन को लेकर चुनाव से पहले की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, उद्घाटन की तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं है।

‘सपा के शासन में दंगे होते थे’, मंत्री ओपी राजभर बोले- 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे

ये भी पढ़ें
up politics

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2026 09:20 am

Published on:

09 Oct 2026 09:06 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / ‘उठा त्रिशूल और बन सुदर्शनधारी’, अखिलेश यादव ने धारण किया भगवान कृष्ण का वेश, बोले- मानवता की रक्षा सामूहिक जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘कहीं मौलाना नाराज न हो जाएं, अखिलेश रामलला के दर्शन नहीं करेंगे’, महंत सीता राम दास बोले- ऐसे लोग अयोध्या न आएं तो अच्छा है

UP News
अयोध्या

UP Politics: चुनावी प्रक्रिया पर अजय राय ने उठाए सवाल, बोले- लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा

UP News
अयोध्या

समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस पर अवधेश प्रसाद का बड़ा ऐलान, बोले- चुनाव आयोग के खिलाफ पूरे यूपी में निकालेंगे मार्च

Awdhesh Prasad
अयोध्या

UP Politics: सपा के दावों पर ब्रजेश पाठक ने उठाए सवाल, अखिलेश यादव पर दिन में सपने देखने का तंज

up news
अयोध्या

‘अखिलेश यादव को भगवान से माफी मांगनी चाहिए’, पुजारी देवेश आचार्य बोले- हमारी इच्छा सपा प्रमुख करें रामलला के दर्शन

Akhilesh Yadav
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.