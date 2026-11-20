उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बिकापुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने कहा कि बहन मायावती सही कहती हैं: चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का चाहे जैसे भी उछले, हेड आए या टेल, नुकसान हमेशा शोषित और वंचितों का ही होता है। यही कांग्रेस का असली चेहरा है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो, मैं अखिलेश यादव का सम्मान करता हूं, लेकिन सच कहूं तो, मुझे कभी समझ नहीं आया कि वे असल में क्या हासिल करना चाहते हैं। जैसा कि मायावती कहती हैं, ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आते-आते 'P' का असली मतलब सामने आ जाएगा! वहीं, 'D' और 'A' पीछे घबराए बैठे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं अगली बारी उनकी न आ जाए।