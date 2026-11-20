बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद (Photo-IANS)
BSP National Coordinator Akash Anand: बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद शुक्रवार को बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंडितपुर में आयोजित पार्टी की रैली में पहुंचे। रैली को संबोधित करते हुए आकाश ने समजावादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव पर तीखा हमला बोला है।
BSP के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने कहा, 'मैं प्रोफेसर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हम जो बात सालों से समझाने की कोशिश कर रहे थे, उसे उन्होंने अपने विचारों और अपने माइक के जरिए एक मिनट में पूरे दलित समुदाय को समझा दिया - कि यह पार्टी और इसका नेतृत्व हमारे समुदाय के लिए अपने दिलों में क्या जगह रखते हैं। भाई, आप चाहे कितना भी दिखावा कर लें, लेकिन दिल में जो होता है, वह आखिरकार जुबान पर आ ही जाता है।'
समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए आकाश ने कहा, 'राम गोपाल यादव और SP प्रमुख अखिलेश यादव को इस शब्द के लिए हमारे समुदाय से माफी मांगनी होगी। वरना, आने वाले विधानसभा चुनावों में हम बटन दबाकर इसका हिसाब भी बराबर कर लेंगे।'
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बिकापुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने कहा कि बहन मायावती सही कहती हैं: चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का चाहे जैसे भी उछले, हेड आए या टेल, नुकसान हमेशा शोषित और वंचितों का ही होता है। यही कांग्रेस का असली चेहरा है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो, मैं अखिलेश यादव का सम्मान करता हूं, लेकिन सच कहूं तो, मुझे कभी समझ नहीं आया कि वे असल में क्या हासिल करना चाहते हैं। जैसा कि मायावती कहती हैं, ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आते-आते 'P' का असली मतलब सामने आ जाएगा! वहीं, 'D' और 'A' पीछे घबराए बैठे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं अगली बारी उनकी न आ जाए।
समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में उन्होंने आगरा में एक दलित महासम्मेलन आयोजित किया। पूरे एक दिन के लिए, पूरा संगठन, पूरी समाजवादी पार्टी, अंबेडकरवादी बन गई। लेकिन गिरगिट की एक खासियत होती है: वे अपना रंग तो बदल सकते हैं, पर अपना स्वभाव नहीं बदल सकते! उसी मंच पर, समाजवादी पार्टी के 'थिंक टैंक' माने जाने वाले प्रोफेसर राम गोपाल ने वहां बैठे लोगों को ही खरी-खोटी सुना दी। उन्होंने इन लोगों को सम्मान देने के लिए बुलाया था, लेकिन गुस्से में आकर उन्हें 'मूर्ख' कह दिया। आप चाहे कितना भी मेकअप कर लें, दिल की सच्चाई कभी न कभी जुबान पर आ ही जाती है।
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