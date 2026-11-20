सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सुभासपा का भाजपा से छत्तीस का आंकड़ा हो गया है, इसलिए वे 36 सीटें मांग रहे हैं। उन्होंने इसे सिर्फ सूची नहीं बल्कि हारते हुए एनडीए गिरोह से बाहर निकलने का बहाना बताया। अखिलेश का कहना है कि आधारशून्य हो चुकी सुभासपा को अगर भाजपा 36 सीटें देने पर मजबूर हुई तो बाकी दल और बी-टीम भी उसी हिसाब से सीटें मांगेंगे। फिर भाजपा के पास लड़ने के लिए लगभग आधी सीटें ही बचेंगी। उन्होंने इसी वजह से भाजपा के केवल 209 प्रत्याशियों की सूची आने का जिक्र भी किया। अखिलेश ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुभासपा को लेकर सीटों से संबंधित दावा किया था। अब उन्होंने लिस्ट जारी कर अपनी बात को और मजबूती दी है।