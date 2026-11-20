सावित्री देवी के निधन की खबर के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शोक का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति संवेदना व्यक्त करने वालों का सिलसिला जारी है। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की ओर से भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जिम्मेदारियों के साथ लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं, लेकिन मां का निधन उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर बेहद दुखद घटना है। इस समय पूरा परिवार शोक में है। लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। मां का जाना जीवन की ऐसी कमी है, जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन पर पूरा प्रदेश शोकाकुल परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है।