उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सावित्री देवी के निधन पर गहरा दुख जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति संवेदना व्यक्त की (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Yogi Mother Death: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अंतिम सांस ली। बताया गया है कि वह लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थीं और पैतृक गांव पंचूर में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति राजनीतिक, सामाजिक और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।
मुख्यमंत्री की मां के निधन की खबर से हर कोई दुखी है। एक मां का अपने बेटे के जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही सार्वजनिक जीवन में बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हों, लेकिन मां का स्नेह और आशीर्वाद हर व्यक्ति के लिए अनमोल होता है। इस दुखद घटना पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उनके स्वर्गवास का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। इस कठिन और पीड़ादायक समय में उनकी गहरी संवेदनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मां का स्नेह, आशीर्वाद और त्याग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। मां का साया सिर से उठ जाना ऐसी अपूरणीय क्षति है, जिसकी पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस कठिन समय में दुख सहने की शक्ति और धैर्य मिले।
उप मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में प्रभु श्रीराम से प्रार्थना की कि दिवंगत पुण्यात्मा श्रीमती सावित्री देवी को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उन्हें शांति प्रदान करें। उन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए इस दुख की घड़ी में परिवार को संबल देने की कामना की। केशव प्रसाद मौर्य का यह शोक संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने वाला है। उन्होंने मां के महत्व को याद करते हुए कहा कि मां का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी ताकत होता है। उनके जाने से परिवार में जो खालीपन पैदा होता है, उसे कभी भरा नहीं जा सकता।
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी काफी समय से अस्वस्थ थीं। उनका इलाज उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल स्थित उनके पैतृक गांव पंचूर में चल रहा था। 91 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की पुष्टि पौड़ी के एसएसपी सर्वेश पंवार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाई महेंद्र की ओर से किए जाने की जानकारी सामने आई है। सावित्री देवी अपने परिवार के साथ पैतृक गांव से जुड़ी रही थीं। उम्र बढ़ने के साथ उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। परिवार के लोग उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे थे। लंबे समय से बीमारी से जूझने के बाद उनके निधन की खबर ने परिवार और परिचितों को गहरे सदमे में डाल दिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन वर्ष 2020 में हुआ था। उनके निधन के बाद परिवार पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब सावित्री देवी के निधन से परिवार ने अपना एक और बड़ा सहारा खो दिया है। मां का रिश्ता हर व्यक्ति के जीवन में बेहद खास होता है। मां अपने बच्चों के लिए जीवनभर त्याग करती है और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी रहती है। ऐसे में उम्र के इस पड़ाव पर मां को खोना किसी भी बेटे के लिए बेहद भावुक और कठिन पल होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी यह निजी जीवन की बड़ी क्षति है।
सावित्री देवी के निधन की खबर के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शोक का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति संवेदना व्यक्त करने वालों का सिलसिला जारी है। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की ओर से भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जिम्मेदारियों के साथ लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं, लेकिन मां का निधन उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर बेहद दुखद घटना है। इस समय पूरा परिवार शोक में है। लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। मां का जाना जीवन की ऐसी कमी है, जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन पर पूरा प्रदेश शोकाकुल परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है।
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