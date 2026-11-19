दरअसल, गोरखपुर में PDA रथ यात्रा वाले दिन फूल बरसाने के लिए चल रही JCB की चपेट में आने से 14 वर्षीय छात्र आर्यवर्धन सिंह की मौत हो गई थी। बताया गया कि छात्र अपनी बहन को केंद्रीय विद्यालय से लेने जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। गंभीर हालत में उसे एम्स गोरखपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने विरोध जताकर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। अब अखिलेश यादव ने वीडियो साझा कर मुख्यमंत्री के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए पलटवार किया है।