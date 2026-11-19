सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Photo-IANS)
Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन को मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा तय होने के बाद अब अखिलेश यादव की नजर छोटे दलों पर है। सपा अपने हिस्से की कुछ सीटें आम आदमी पार्टी (AAP), महान दल और अपना दल (कमेरावादी) को दे सकती है। इसके पीछे विपक्षी वोटों को बिखरने से रोकने और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को एकजुट करने की रणनीति है। हालांकि, सीटों का बंटवारा आसान नहीं होगा, क्योंकि सहयोगी दलों की अपनी मांगें और राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं।
भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए सपा छोटे सहयोगी दलों को साथ रखने की कोशिश कर रही है। पार्टी का मानना है कि भले ही इन दलों का पूरे प्रदेश में बड़ा जनाधार न हो, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उनका प्रभाव चुनावी समीकरण बदल सकता है। सूत्रों के मुताबिक, आम आदमी पार्टी, महान दल और अपना दल (कमेरावादी) के नेता अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा तय होने के बाद सपा अपने कोटे से इन दलों को सीटें दे सकती है।
अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि साथ छोड़कर जाने वाले दलों और विधायकों को दोबारा साथ नहीं लेंगे। उनका इशारा खास तौर पर सुभासपा की ओर था, जो अब भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है और भाजपा से अधिक सीटें मांग रही है।
आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में करीब 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सपा और आप के बीच तालमेल को लेकर बातचीत भी हुई है। हालांकि, दोनों दलों के बीच सीटों का तालमेल चुनौती बन सकता है। पंजाब में आप की कांग्रेस से भी राजनीतिक लड़ाई है, जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा साथ हैं। ऐसे में अखिलेश के सामने आप को गठबंधन में जगह देने के साथ कांग्रेस के साथ संतुलन बनाए रखने की चुनौती होगी।
चर्चा है कि चुनाव के समय सपा आप को चार से पांच सीटें दे सकती है। वहीं, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में खास जनाधार नहीं है, लेकिन उसे भी एक या दो सीटें दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। ममता बनर्जी और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के अखिलेश यादव से अच्छे संबंध हैं।
सपा की नजर पिछड़े वर्ग के वोटों पर भी है। इसके लिए महान दल और अपना दल (कमेरावादी) को साथ रखने की कोशिश हो रही है। महान दल पहले भी सपा के साथ रह चुका है। बीच में दोनों दलों के संबंध खराब हो गए थे, लेकिन अब महान दल फिर अखिलेश यादव के संपर्क में है। उसकी नजर बिल्सी, सहसवान और दातागंज समेत 10 से 12 सीटों पर है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी महान दल सपा के साथ गठबंधन में आया था, जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया था।
वहीं, अपना दल (कमेरावादी) 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ था। पार्टी की नेता पल्लवी पटेल सपा के टिकट पर विधायक बनी थीं। सपा इन दोनों दलों को मिलाकर छह से सात सीटें देने पर विचार कर सकती है।
सपा की इस पूरी रणनीति का मकसद भाजपा के खिलाफ विपक्षी वोटों को एकजुट रखना है। पार्टी अलग-अलग क्षेत्रों और सामाजिक समूहों में प्रभाव रखने वाले दलों को अपने साथ जोड़ना चाहती है।
छोटे दलों को सीटें देकर सपा न सिर्फ गठबंधन का दायरा बढ़ाना चाहती है, बल्कि ओबीसी समेत दूसरे सामाजिक वर्गों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल तय होने के बाद अखिलेश यादव छोटे सहयोगियों की मांगों को किस तरह पूरा करते हैं।
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