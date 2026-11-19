Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन को मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा तय होने के बाद अब अखिलेश यादव की नजर छोटे दलों पर है। सपा अपने हिस्से की कुछ सीटें आम आदमी पार्टी (AAP), महान दल और अपना दल (कमेरावादी) को दे सकती है। इसके पीछे विपक्षी वोटों को बिखरने से रोकने और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को एकजुट करने की रणनीति है। हालांकि, सीटों का बंटवारा आसान नहीं होगा, क्योंकि सहयोगी दलों की अपनी मांगें और राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं।