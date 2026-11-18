UP Voter List: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर एक बार फिर नए आंकड़े सामने आए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जिन मतदाताओं के नाम अंतिम सूची से हटाए गए थे, अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में वोटरों की संख्या फिर बढ़ गई है। प्रदेश के कानपुर, बुंदेलखंड और आसपास के कुल 14 जिलों में 4 लाख 79 हजार 274 मतदाताओं का इजाफा हुआ है। इनमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हरदोई में दर्ज की गई है। वहीं, प्रदेश स्तर पर भी करीब 18.84 लाख नए मतदाता सूची में जुड़े हैं। इन आंकड़ों ने एसआईआर के बाद तैयार मतदाता सूची को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।