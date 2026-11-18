14 जिलों में 4.79 लाख नाम जुड़े (AI Photo)
UP Voter List: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर एक बार फिर नए आंकड़े सामने आए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जिन मतदाताओं के नाम अंतिम सूची से हटाए गए थे, अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में वोटरों की संख्या फिर बढ़ गई है। प्रदेश के कानपुर, बुंदेलखंड और आसपास के कुल 14 जिलों में 4 लाख 79 हजार 274 मतदाताओं का इजाफा हुआ है। इनमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हरदोई में दर्ज की गई है। वहीं, प्रदेश स्तर पर भी करीब 18.84 लाख नए मतदाता सूची में जुड़े हैं। इन आंकड़ों ने एसआईआर के बाद तैयार मतदाता सूची को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
चुनाव आयोग की ओर से कराए गए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की ड्राफ्ट मतदाता सूची मंगलवार को जारी की गई। इस सूची की तुलना एसआईआर के बाद 10 अप्रैल को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची से की गई है। आंकड़ों के मुताबिक, बुंदेलखंड के पांच जिलों और कानपुर समेत आसपास के जिलों में कुल 4,79,274 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने को लेकर चर्चा हुई थी।
इस बढ़ोतरी ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। अगर एसआईआर के बाद जारी अंतिम सूची को ही आधार मान लिया जाता तो इन 14 जिलों में बढ़े 4.79 लाख मतदाता मतदान से वंचित रह सकते थे।
जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो हरदोई में सबसे ज्यादा 2,30,095 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। एसआईआर के बाद यहां 26.22 लाख मतदाता थे, जबकि एसएसआर की ड्राफ्ट सूची में यह संख्या बढ़कर 28.52 लाख हो गई। फर्रुखाबाद दूसरे स्थान पर रहा, जहां 79,887 मतदाता बढ़े। इसके बाद औरैया में 39,258 और कानपुर नगर में 36,661 मतदाताओं का इजाफा दर्ज किया गया। अन्य जिलों की बात करें तो उन्नाव में 16,708, इटावा में 13,167, बांदा में 10,488 मतदाता बढ़े हैं।
प्रदेश स्तर पर भी एसएसआर की ड्राफ्ट सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार, एसआईआर के बाद 10 अप्रैल को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में कुल 13,39,84,792 मतदाता दर्ज थे। वहीं, एसएसआर की ड्राफ्ट सूची में यह संख्या बढ़कर 13,58,68,905 हो गई है। इस तरह पूरे प्रदेश में 18,84,113 मतदाताओं का इजाफा हुआ है।
एसआईआर के बाद और एसएसआर की ड्राफ्ट सूची के बीच सामने आए इन आंकड़ों से मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में आ गई है। अब इन आंकड़ों के आधार पर मतदाताओं की संख्या में हुए बदलाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
|जिला
|बढ़े मतदाता
|हरदोई
|2,30,095
|फर्रुखाबाद
|79,887
|औरैया
|39,258
|कानपुर नगर
|36,661
|उन्नाव
|16,708
|इटावा
|13,167
|जालौन
|12,065
|कन्नौज
|11,386
|चित्रकूट
|11,381
|बांदा
|10,488
|हमीरपुर
|7,386
|महोबा
|6,156
|कानपुर देहात
|2,318
|फतेहपुर
|2,318
|कुल
|4,79,274
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