बता दें कि आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में निचली अदालत ने 7-7 साल की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई 2024 में आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की चुनौती खारिज करते हुए आजम खान को मिली राहत बरकरार रखी। साथ ही उनकी पत्नी और बेटे को भी दोषसिद्धि पर रोक की राहत दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शिवपाल यादव ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है।