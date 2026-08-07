आज़म खान एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और भारत के उत्तर प्रदेश के सत्रहवीं विधान सभा के सदस्य हैं। वह उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नौ पदों के लिए विधान सभा के सदस्य रहे हैं। आज़म खान समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। <strong>जीवन शैली व शिक्षा</strong> आजम खान का जन्म 14 अगस्त 1948 को उत्तर प्रदेश के मोहल्ला घायर मीर बाज खान रामपुर में हुआ था। इनकी उम्र 69 वर्ष है। इनके माता-पिता मुमताज खान हैं। आजम खान ने 1981 में ताजीन फात्मा से शादी की और इनके दो पुत्र Adeeb Azam Khan व Abdullah Azam Khan हैं। आज़म खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाग लिया और 1974 में बैचलर ऑफ लॉ डिग्री हासिल की। राजनीति में शामिल होने से पहले, उन्होंने एक वकील के रूप में काम किया। <strong>राजनीतिक जीवन</strong> आज़म खान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम विश्‍वविद्यालय से ही की थी। 1976 में जनता पार्टी ज्‍वॉइन की। इसके बाद जनता पार्टी में ही रहकर जिला स्‍तर की राजनीति की।1980, 1985, 1989, 1991, 2002, 2007 और 2012 में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य रहे।1981-82 में संसदीय अनुसंधान, संदर्भ और राज्य विधानसभा की अध्ययन समिति के सदस्य भी रहे।1984-85 में राज्य विधानसभा के प्रत्यायोजित विधान समिति के सदस्य रहे। 1989 में वे उत्‍तरप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और 05 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991 तक श्रम, रोजगार, मुस्लिम वक्फ़ और हज के लिए काम किया। 1993 में वे पुन: विधानसभा का चुनाव जीतकर राज्‍य सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 1994 में आज़म खान मॉइनोरिटी फॉरम ऑफ इंडिया के अध्‍यक्ष बने। 26 नवंबर 1996 से 09 मार्च 2002 तक राज्यसभा सदस्य चुन लिए गए। 1998 में श्रम मंत्रालय में कार्यकारिणी समिति के सदस्‍य बने। 13 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक उत्तरप्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 6 सितंबर 2003 से 13 मई 2007 तक संसदीय मामलों, शहरी विकास, जल आपूर्ति, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन के कैबिनेट मंत्री बने। 2009 के 15वें लोकसभा चुनाव में सपा की उम्‍मीदवार जयाप्रदा के खिलाफ खड़े हुए और हार गए। 17 मई 2009 को उन्होंने पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। 4 दिसंबर 2010 को पार्टी ने उनका निष्‍कासन रद्द करते हुए उन्‍हें पार्टी में वापस बुला लिया। 2012 में अखिलेश यादव सरकार में वे कैबिनेट मंत्री बने।

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