सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल का OP राजभर पर हमला, बोले- कैबिनेट मंत्री होकर भी नहीं बचा पा रहे अपने समाज का आरक्षण

सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाकर सामाजिक न्याय की सरकार बनाई जाएगी। श्यामलाल पाल ने कहा कि 2027 चुनाव के लिए पार्टी की PDA रणनीति पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि PDA का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग है। इसके साथ ही उन्होंने इसमें समाज के सभी दुखी, पीड़ित और अपमानित लोगों को भी शामिल करते हुए कहा कि इन सभी वर्गों की समस्याओं को दूर करने का काम PDA ही करेगा।