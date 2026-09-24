स्त्री देह नहीं, स्वतंत्र चेतना है; समाज और संस्कार निर्माण की धुरी भी वही : गुलाब कोठारी

उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं अपना सम्मान करना सीखना चाहिए। केवल चेहरे की सुंदरता को स्त्री की पहचान मानना उचित नहीं है। चेहरे पर संघर्ष के निशान भी हों तो वे उसके जीवन की कहानी कह सकते हैं। बच्चों को भी केवल सुंदर दिखने की सीख देने के बजाय स्वतंत्र विचार रखने, अपनी बात कहने और निर्णय लेने का आत्मविश्वास देना जरूरी है।

राय ने कहा कि भारतीय परंपरा में गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, मीरा, रानी लक्ष्मीबाई और अन्य महिलाओं के उदाहरण बताते हैं कि प्रश्न उठाने और अपने विचार रखने वाली स्त्रियों ने समाज को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि जिस दिन परिवार में बेटी के विचार को भी बेटे के विचार के बराबर महत्व मिलेगा, उसी दिन वास्तविक बदलाव की शुरुआत होगी।