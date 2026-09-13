मुजफ्फरनगर में पति की हत्या का खुलासा, डेढ़ साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग, पत्नी ने दूध में मिलाई नशीली गोलियां, दोनों गिरफ्तार

Muzaffarnagar Crime:उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पति की हत्या के मामले ने पुलिस को भी चौंका दिया। आरोप है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। तबस्सुम ने दूध में नींद की गोलियों की अधिक मात्रा मिलाकर पति राकिब को पिला दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी पत्नी तबस्सुम और उसके प्रेमी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के कब्जे से नशीली गोलियां और उनके रैपर भी बरामद किए गए हैं।