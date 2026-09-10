Muzaffarnagar Road Accident: घर से दवा लेने निकला था फरमान, रास्ते में हुआ हादसा, रोडवेज बस हादसे में पिता-बेटी समेत 5 की मौत

हादसा बुढ़ाना क्षेत्र में बड़ौत-मुजफ्फरनगर मार्ग पर भैसाना गांव के पास दोपहर करीब 3:15 बजे हुआ। बताया गया कि रोडवेज बस आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक कर रही थी। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर सामने से आ रही दो बाइकों से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार उछलकर सड़क किनारे खेतों में जा गिरे। एक बाइक पर फरमान, उनकी बेटी अल्लो और मोमीन सवार थे। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी बाइक पर शामली के कांधला निवासी चचेरे भाई साजिद और इदरीश थे। गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई।