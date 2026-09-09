‘अपनी पार्टी संभालें मंत्री जी’, ओपी राजभर पर बरसे सपा सांसद हरेंद्र मलिक; बोले- BJP की लिखी स्क्रिप्ट बोलते हैं सहयोगी

हरेंद्र मलिक ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर भाजपा के खिलाफ बयान देते थे। इसके बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। अब राजभर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। मलिक ने इसी को आधार बनाते हुए कहा कि उनके मौजूदा बयान भी आने वाले चुनाव में सपा के लिए फायदे का संकेत हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजभर को शायद अपने पुराने बयानों का भी ठीक से ध्यान नहीं है। चुनाव के दौरान उन्होंने अलग-अलग नेताओं को लेकर क्या कहा था, यह भी उन्हें याद नहीं होगा।