इकरा हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, चुनाव आचार संहिता मामले में ट्रायल पर रोक

इकरा हसन ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक ट्रायल कोर्ट में इस मामले से जुड़ी संपूर्ण कार्यवाही पर रोक रहेगी। इस आदेश के बाद सांसद इकरा हसन को फिलहाल इस मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई से राहत मिल गई है।