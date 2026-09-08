8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

प्रयागराज

इकरा हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, चुनाव आचार संहिता मामले में ट्रायल पर रोक

High Court Relief: कैराना सांसद इकरा हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। 2024 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की पूरी कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Ankit Sai

Sep 08, 2026

iqra hasan

इकरा हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत (IANS Photo)

Iqra Hasan: कैराना सांसद इकरा हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2024 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की पूरी कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। दरअसल, इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने इकरा हसन को समन जारी किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

समन को हाईकोर्ट में दी चुनौती

इकरा हसन ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक ट्रायल कोर्ट में इस मामले से जुड़ी संपूर्ण कार्यवाही पर रोक रहेगी। इस आदेश के बाद सांसद इकरा हसन को फिलहाल इस मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई से राहत मिल गई है।

कांधला थाने में दर्ज हुई थी FIR

यह मामला शामली जिले के कांधला थाने में दर्ज FIR से जुड़ा है। इकरा हसन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 और 171H के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोनों धाराओं के तहत चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े आरोप लगाए गए थे। मामले में ट्रायल कोर्ट के स्तर पर सुनवाई आगे बढ़ी और इकरा हसन को समन जारी किया गया। इसके बाद सांसद ने समन जारी करने की कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने लगाई पूरी रोक

हाईकोर्ट ने सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल ट्रायल कोर्ट की पूरी कार्यवाही रोक दी है। कोर्ट का यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। यानी इस मामले में ट्रायल कोर्ट के स्तर पर फिलहाल आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी। इकरा हसन की ओर से हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने पक्ष रखा।

चुनाव आचार संहिता से जुड़ा मामला

मामला साल 2024 के चुनाव से जुड़ा है। FIR में इकरा हसन पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। कांधला थाने में मामला दर्ज हुआ था। ट्रायल कोर्ट से समन जारी होने के बाद सांसद ने कानूनी रास्ता अपनाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। अब हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही पर रोक लगा दी है। फिलहाल हाईकोर्ट के इस आदेश से इकरा हसन को बड़ी राहत मिली है। मामले में आगे की स्थिति हाईकोर्ट के अगले आदेश के बाद साफ होगी।

सहारनपुर में मस्जिद पर चला बुलडोजर, इकरा हसन को पुलिस ने रोका तो भड़के सांसद इमरान मसूद, बोले- संविधान की धज्जियां उड़ाई गईं

ये भी पढ़ें
Mosque Demolition

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2026 02:54 pm

Published on:

08 Sept 2026 02:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Allahabad / इकरा हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, चुनाव आचार संहिता मामले में ट्रायल पर रोक

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

6 साल से घर में कैद, भुखमरी की नौबत: हाथरस पीड़ित परिवार की दर्दभरी आपबीती

Allahabad High Court
प्रयागराज

‘हिजाब से किसी को क्या तकलीफ?’ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर भड़के सपा नेता एसटी हसन

st hasan
प्रयागराज

Hijab Controversy: हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के बीच राजीव राय को क्यों याद आए PM मोदी? बोले- ‘प्रधानमंत्री तो परिधान से पहचानते हैं’

Allahabad High Court Hijab Verdict Rajeev Rai PM Modi
प्रयागराज

Hijab Row: ‘कौन तय करेगा कि कोई क्या पहने?’ हिजाब फैसले पर मौलाना साजिद रशीदी का हाईकोर्ट से सवाल

Allahabad High Court Hijab Verdict Hijab Controversy Maulana Sajid Rashidi
प्रयागराज

स्कूल में हिजाब पहनने पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा सभी छात्रों के लिए समान ड्रेस कोड, जानिए क्यों नहीं मिली अनुमति?

Allahabad High Court
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.