‘हिजाब से किसी को क्या तकलीफ?’ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर भड़के सपा नेता एसटी हसन

ST Hasan On Allahabad High Court Hijab Verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की एक मुस्लिम छात्रा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित नहीं होती और समान ड्रेस कोड का पालन जरूरी है। इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के नेता और मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन ने असहमति जताई है।