नेपाल की बाढ़ में फंसे राकेश टिकैत, काठमांडू पहुंचने की तैयारी; वीडियो जारी कर बताया कैसे हैं हालात

भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि वे किसानों के 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 3 दिन पहले ही नेपाल पहुंचे थे। उनके साथ अजय ठाकुर समेत कई अन्य किसान नेता भी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि नेपाल में मौसम बहुत खराब है लेकिन पोखरा क्षेत्र में बाढ़ का उतना ज्यादा असर नहीं है। हालांकि आवागमन में भारी परेशानी हो रही है जिसके चलते उन्होंने अपनी गाड़ियां पोखरा में ही छोड़ दी हैं और सभी लोग पैदल ही एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं।