Kanwar Yatra 2026: डाक कांवड़ के लिए बाइक का साइलेंसर निकलवाया है तो रास्ते में रोक सकती है पुलिस! देखे वीडियो

अब रविवार से डाक कांवड़ियों की आवाजाही बढ़ गई है। मंगलवार को महाशिवरात्रि है और इससे पहले सभी कांवड़ियों को अपने-अपने गणतव्यों तक पहुंचना है। यही कारण है कि पैदल कांवड़ियां लगभग अपने गणतव्यों को नजदीक पहुंच गए हैं। अब डाक कांवड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि रविवार, सोमवार और मंगलवार को डाक कावड़ियों की संख्या अधिक रहेगी। इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। डाक कावड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ही कांवड़ियों से अपील की जा रही है कि वह संयमित चले और सुरक्षित चलें।