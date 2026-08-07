Tamanna Malik Kanwar Yatra: बुर्का पहनकर फिर कांवड़ यात्रा पर निकलीं तमन्ना मलिक, नोटिस के बाद संविधान का दिया हवाला

पिछले कुछ समय से तमन्ना मलिक का नाम कांवड़ यात्रा और उससे जुड़े विवादों के कारण लगातार चर्चा में रहा है। प्रशासनिक नोटिस के बाद भी दोबारा यात्रा निकालने के फैसले ने एक बार फिर इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि, इस पूरे मामले में प्रशासन और संबंधित पक्षों की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।