मुजफ्फरनगर में रोडवेज बस ने दो बाइक सवारों को कुचला, मासूम समेत पांच की मौत

यह दुर्घटना में मुजफ्फरनगर मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर भैसाना गांव के पास दोपहर करीब साढ़े तीन बजे हुई। दो बाइक सवारों को सामने से आ रही एक रोडवेज बस ने अपनी चपेट में ले लिया। एक बाइक पर दो मौसेरे भाई थे और दूसरी बाइक पर पांच वर्षीय बच्ची समेत जीजा और बहनोई सवार थे। यह दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि तीन घायलों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। चालक बस को छोड़कर फरार हो गया। राहगीरों और आस-पास के लोगों ने पुलिस को खबर करते हुए घायलों को सड़क से उठाया और उन्हे पुलिस की मदद से नजदीकी अस्पताल भिजवाया। चिकित्सकों ने तीन घायलों को मृत घोषित कर दिया जबकि दो को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हायर सेंटर ले जाते समय इन दोनों घायलों ने भी दम तोड़ दिया।