‘मैं मरना पसंद करूंगा’, 36 दोषियों को फांसी की सजा सुनाने वाले जज रवि कुमार दिवाकर के बयान ने खड़े किए बड़े सवाल, आखिर क्यों कही ये बात?

फैसले में मुजफ्फरनगर की अदालत में हुई विक्की त्यागी की हत्या और जिले में गैंगस्टरों व माफियाओं के प्रभाव का भी जिक्र किया गया। जज ने लिखा कि कभी शौकीन गैंग का आतंक हुआ करता था। हाल ही में इसी कोर्ट ने शौकीन के भाई शाहनवाज को फांसी की सजा दी है।ज्ञानवापी मामले के बाद खुद को और परिवार को मिली धमकियों का भी उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने लिखा कि आरोपी अदनान खान ने इंस्टाग्राम पर धमकी दी थी। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा में स्थानीय पुलिस की लापरवाही का भी आरोप लगाया।