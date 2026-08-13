13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुजफ्फरनगर

60 से ज्यादा मौतों वाले मुजफ्फरनगर दंगा केस में BJP नेताओं को राहत, 25 आरोपियों पर नहीं चलेगा मुकदमा

Muzaffarnagar Riot 2013: मुजफ्फरनगर दंगा मामले में कोर्ट ने 25 बीजेपी नेताओं और हिंदू कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस वापस लेने की मंजूरी दी। इनमें कपिल देव अग्रवाल, संजीव बालियान और सुरेश राणा समेत कई नेता शामिल हैं।
2 min read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Ankit Sai

Aug 13, 2026

Muzaffarnagar Riots Case

मुजफ्फरनगर दंगा केस में BJP नेताओं को राहत (X Photo Narendra Pratap)

BJP 25 Leaders Relief: मुजफ्फरनगर दंगा से जुड़े 2013 के एक मामले में बीजेपी नेताओं और हिंदू कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है। विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के केस वापस लेने के फैसले के बाद अभियोजन की अर्जी मंजूर कर ली। इस मामले में मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पूर्व राज्य मंत्री सुरेश राणा समेत 25 लोग आरोपी थे। इन पर नगला मडोर में हुई महापंचायत के दौरान प्रशासन की पाबंदी तोड़ने, सरकारी कर्मचारियों के काम में रुकावट डालने और भाषणों के जरिए सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के आरोप थे।

सरकार के फैसले के बाद कोर्ट में पहुंची अर्जी

अभियोजन अधिकारी राहुल सिंह के मुताबिक, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और एमपी-एमएलए कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार फौजदार ने बुधवार को अभियोजन की अर्जी मंजूर की। यह अर्जी उत्तर प्रदेश सरकार के मामले को वापस लेने के फैसले के बाद अदालत में दाखिल की गई थी। इस फैसले के बाद इस मामले में आरोपी बनाए गए 25 BJP नेताओं और हिंदू कार्यकर्ताओं के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी।

जानिए किन नेताओं के नाम थे शामिल

मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पूर्व राज्य मंत्री सुरेश राणा आरोपी थे। इनके अलावा पूर्व उत्तर प्रदेश मंत्री अशोक कटारिया, पूर्व बीजेपी सांसद भारतेंदु सिंह और सोहनवीर सिंह के नाम भी आरोपियों में शामिल थे। पूर्व बीजेपी विधायक अशोक कंसल और उमेश मलिक के अलावा वीएचपी नेता साध्वी प्राची और डासना शिव मंदिर के नरसिंहानंद समेत कई अन्य लोगों पर भी मुकदमा दर्ज था। अब कोर्ट की मंजूरी के बाद इन 25 आरोपियों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा आगे नहीं चलेगा।

महापंचायत में लगे थे ये आरोप

मामला 31 जुलाई 2013 को नगला मडोर में आयोजित एक महापंचायत से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, उस दौरान निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद महापंचायत आयोजित की गई थी। आरोपियों पर सरकारी कर्मचारियों के काम में रुकावट डालने और भाषणों के जरिए सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के आरोप लगाए गए थे। अभियोजन अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि इन्हीं आरोपों को लेकर सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। अब सरकार के केस वापस लेने के फैसले के बाद अदालत ने अभियोजन की अर्जी को मंजूरी दे दी है।

दंगों में गई थी 60 से ज्यादा लोगों की जान

मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगे और इसके बाद आसपास के जिलों में हुई हिंसा का असर काफी लंबे समय तक रहा था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, दंगों और इसके बाद हुई हिंसा में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहीं 40,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा था। अब इसी दंगे से जुड़े 2013 के एक मामले में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने सरकार के फैसले के बाद केस वापस लेने की अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद मामले में आरोपी बनाए गए बीजेपी नेताओं और हिंदू कार्यकर्ताओं को कानूनी राहत मिली है।

झारखंड में छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का BJP पर हमला, सुरेंद्र राजपूत बोले- बाहर से आए भाजपा के गुंडों ने किया हंगामा

ये भी पढ़ें
Surendra Rajput

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Aug 2026 01:35 pm

Published on:

13 Aug 2026 01:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / 60 से ज्यादा मौतों वाले मुजफ्फरनगर दंगा केस में BJP नेताओं को राहत, 25 आरोपियों पर नहीं चलेगा मुकदमा

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanwar Yatra 2026: 80 की उम्र, ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर और 93 KM का सफर, भोले की भक्ति में कांवड़ लेकर निकले परशुराम शर्मा

Kanwar Yatra 2026 Kanwar Yatra 80 Year Old Kanwariya Kanwariya News
मुजफ्फरनगर

Kanwar Yatra 2026: डाक कांवड़ के लिए बाइक का साइलेंसर निकलवाया है तो रास्ते में रोक सकती है पुलिस! देखे वीडियो

Kanwar yatra 2026
मुजफ्फरनगर

Muzaffarnagar Crime ससुराल आए युवक की बेरहमी से हत्या! पत्नी के प्रेमी ने गंडासे से 17 वार

Muzaffarnagar murder
मुजफ्फरनगर

Tamanna Malik Kanwar Yatra: बुर्का पहनकर फिर कांवड़ यात्रा पर निकलीं तमन्ना मलिक, नोटिस के बाद संविधान का दिया हवाला

Tamanna Malik Kanwar Yatra 2026 Sambhal News
मुजफ्फरनगर

Tarun Khatik Kanwar Yatra: शिव भक्ति के साथ इंसाफ की गुहार! भाई की याद में निकली अनोखी कांवड़, होली के दिन हुई थी तरुण खटीक की हत्या

Tarun Khatik Murder Case Tarun Khatik Family Kanwar Yatra 2026
मुजफ्फरनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.