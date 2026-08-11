Kanwar Yatra 2026: 80 की उम्र, ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर और 93 KM का सफर, भोले की भक्ति में कांवड़ लेकर निकले परशुराम शर्मा

शिव चौक पर भगवान को जल अर्पित करने के बाद परशुराम शर्मा ने अपनी इस साल की कांवड़ यात्रा पूरी मानी। लंबे सफर और शारीरिक परेशानी की थकान उनके चेहरे पर नजर आ रही थी, लेकिन जलाभिषेक के बाद संतोष भी साफ दिखाई दिया। उनकी कहानी इसलिए भी अलग है क्योंकि उन्होंने किसी रिकॉर्ड या प्रदर्शन के लिए यह यात्रा नहीं की। उनके लिए यह अपने आराध्य के प्रति आस्था निभाने का तरीका था। वहीं, शिव चौक मंदिर के पुजारी ने कहा कि 80 साल की उम्र में ऑक्सीजन के सहारे इतनी लंबी यात्रा पूरी करना अपने आप में हौसले की बात है। परशुराम शर्मा की भक्ति ने रास्ते में आने वाली मुश्किलों के बावजूद उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।