Tarun Khatik Kanwar Yatra: शिव भक्ति के साथ इंसाफ की गुहार! भाई की याद में निकली अनोखी कांवड़, होली के दिन हुई थी तरुण खटीक की हत्या

तरुण खटीक दिल्ली के उत्तम नगर में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके पिता मेमराज रंगाई-पुताई का काम करते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में कोई कमी नहीं आने दी। तरुण परिवार के सबसे छोटे सदस्य थे और सभी के बेहद लाड़ले थे। इसी वर्ष होली के दिन पानी से भरे गुब्बारे के छींटे पड़ने के बाद हुए विवाद में उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने इमरान उर्फ बंटी, अमरुद्दीन, जमाउद्दीन, मुश्ताक, कमरुद्दीन, मुजफ्फर और ताहिर समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।