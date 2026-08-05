Congress Complaint: लखनऊ रोड शो में हनुमान जी के स्वरूप के इस्तेमाल पर कांग्रेस का विरोध, BJP अध्यक्ष नितिन नवीन और पंकज चौधरी के खिलाफ FIR की मांग

कांग्रेस की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया है कि 6 जुलाई को लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत में निकाले गए रोड शो के दौरान भगवान हनुमान के स्वरूप को भाजपा का झंडा पकड़ाकर नृत्य कराया गया। कांग्रेस ने इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक पुलिस की ओर से इस तहरीर पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी।