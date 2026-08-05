सदन में हंगामे पर सियासत तेज: ‘बीजेपी चर्चा से भाग रही है, इसलिए व्यवधान पैदा कर रही है’, विपक्ष ने सरकार को घेरा

UP Assembly Monsoon Session: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सदन में हुए हंगामे को लेकर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। सपा विधायक संग्राम सिंह और पार्टी के डिप्टी चीफ व्हिप आर.के. वर्मा ने कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को सदन में उठाना चाहता था, सरकार उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि सदन में जो स्थिति बनी, उसके पीछे सरकार की रणनीति थी ताकि विपक्ष के सवालों पर चर्चा न हो सके। हालांकि, इन आरोपों पर भाजपा की ओर से इस बयान के संबंध में तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।