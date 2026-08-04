‘उपचुनाव नतीजों का दिखेगा यूपी पर असर!’ डिंपल यादव ने बताया 2027 का सियासी समीकरण

सपा सांसद डिंपल यादव, फोटो सोर्स- IANS
UP Elections 2027: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने पटना की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया उपचुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये नतीजे बहुत अच्छे हैं और इनका असर अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी दिख सकता है। डिंपल यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उपचुनाव और विधानसभा चुनाव के हालात अलग-अलग हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने दावा किया कि ऐसे अच्छे हालात बन सकते हैं। सपा नेता ने साफ कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह तैयार है। उनके मुताबिक इन नतीजों से साफ है कि लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है और वे नाखुश हैं।
बांकीपुर में बीजेपी को 30 साल बाद हार का सामना करना पड़ा। यह सीट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट मानी जाती थी। वहीं दतिया में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। यहां घनश्याम सिंह विजयी रहे। बांकीपुर में जनसुराज के प्रशांत किशोर की जीत हुई। डिंपल यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी बात की। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि इस चोरी से हर आम आदमी नाराज है। सपा इस पर चर्चा चाहती है, लेकिन सरकार बात नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि यह देश का पैसा है और देश की धरोहर है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। कितनी लूट हुई, यह भी साफ नहीं है।
ये दोनों उपचुनाव नतीजे विपक्षी दलों के लिए उत्साह बढ़ाने वाले साबित हो रहे हैं। सपा नेता डिंपल यादव के बयान से लगता है कि पार्टी 2027 के यूपी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर काम कर रही है। लोगों के गुस्से को लेकर उनका यह दावा राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।
अभी देखना यह है कि आने वाले समय में ये नतीजे उत्तर प्रदेश की सियासत को कितना प्रभावित करते हैं। डिंपल यादव का कहना है कि उनकी पार्टी इन हालात का फायदा उठाने के लिए तैयार है।
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