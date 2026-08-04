4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘उपचुनाव नतीजों का दिखेगा यूपी पर असर!’ डिंपल यादव ने बताया 2027 का सियासी समीकरण

Dimple Yadav: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने पटना और मध्य प्रदेश के उपचुनाव नतीजों पर कहा कि यह बहुत अच्छा नतीजा है। अगर उत्तर प्रदेश में आम चुनाव होते हैं, तो हालात अलग हो सकते हैं। ऐसे ही अच्छे हालात भी बन सकते हैं।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Aug 04, 2026

MP Dimple Yadav

सपा सांसद डिंपल यादव, फोटो सोर्स- IANS

UP Elections 2027: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने पटना की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया उपचुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये नतीजे बहुत अच्छे हैं और इनका असर अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी दिख सकता है। डिंपल यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उपचुनाव और विधानसभा चुनाव के हालात अलग-अलग हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने दावा किया कि ऐसे अच्छे हालात बन सकते हैं। सपा नेता ने साफ कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह तैयार है। उनके मुताबिक इन नतीजों से साफ है कि लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है और वे नाखुश हैं।

बांकीपुर में 30 साल बाद हारी बीजेपी

बांकीपुर में बीजेपी को 30 साल बाद हार का सामना करना पड़ा। यह सीट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट मानी जाती थी। वहीं दतिया में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। यहां घनश्याम सिंह विजयी रहे। बांकीपुर में जनसुराज के प्रशांत किशोर की जीत हुई। डिंपल यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी बात की। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि इस चोरी से हर आम आदमी नाराज है। सपा इस पर चर्चा चाहती है, लेकिन सरकार बात नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि यह देश का पैसा है और देश की धरोहर है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। कितनी लूट हुई, यह भी साफ नहीं है।

यूपी चुनाव में भी पड़ेगा उप चुनाव परिणाम का असर

ये दोनों उपचुनाव नतीजे विपक्षी दलों के लिए उत्साह बढ़ाने वाले साबित हो रहे हैं। सपा नेता डिंपल यादव के बयान से लगता है कि पार्टी 2027 के यूपी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर काम कर रही है। लोगों के गुस्से को लेकर उनका यह दावा राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।

अभी देखना यह है कि आने वाले समय में ये नतीजे उत्तर प्रदेश की सियासत को कितना प्रभावित करते हैं। डिंपल यादव का कहना है कि उनकी पार्टी इन हालात का फायदा उठाने के लिए तैयार है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Aug 2026 07:44 pm

Published on:

04 Aug 2026 07:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘उपचुनाव नतीजों का दिखेगा यूपी पर असर!’ डिंपल यादव ने बताया 2027 का सियासी समीकरण

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डिप्टी CM केशव प्रसाद का सपा पर हमला, कहा- हंगामा करना है तो नाम बदलकर ‘हल्ला गुल्ला पार्टी’ कर लें

UP Assembly Monsoon Session, Keshav Prasad Maurya
लखनऊ

UP Supplementary Budget: 1 लाख से अधिक शिक्षकों को मिलेगी खुशखबरी! बीमा प्रीमियम का पैसा होगा वापस

cm yogi
लखनऊ

UP IAS Transfer: योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, गोरखपुर, बरेली और प्रयागराज समेत 13 IAS अफसरों के तबादले

सांकेतिक फोटो- पत्रिका
लखनऊ

कौन हैं विधायक सचिन यादव? जिन पर विधानसभा ने अपनाया कड़ा रुख, जानिए सपा विधायक का राजनीतिक सफर

about samajwadi party mla sachin yadav who expelled from assembly for entire session
लखनऊ

‘ब्रेनवॉश होकर बनते हैं पत्थरबाज और आतंकी!’ योगी कैबिनेट के फैसले का संतों ने किया स्वागत

Mahamandaleshwar Vishnu Das Maharaj Mahant Sitaram Das Ji Maharaj
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.