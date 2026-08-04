‘उपचुनाव नतीजों का दिखेगा यूपी पर असर!’ डिंपल यादव ने बताया 2027 का सियासी समीकरण

बांकीपुर में बीजेपी को 30 साल बाद हार का सामना करना पड़ा। यह सीट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट मानी जाती थी। वहीं दतिया में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। यहां घनश्याम सिंह विजयी रहे। बांकीपुर में जनसुराज के प्रशांत किशोर की जीत हुई। डिंपल यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी बात की। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि इस चोरी से हर आम आदमी नाराज है। सपा इस पर चर्चा चाहती है, लेकिन सरकार बात नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि यह देश का पैसा है और देश की धरोहर है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। कितनी लूट हुई, यह भी साफ नहीं है।