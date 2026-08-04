डिप्टी CM केशव प्रसाद का सपा पर हमला, कहा- हंगामा करना है तो नाम बदलकर ‘हल्ला गुल्ला पार्टी’ कर लें

केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए सपा पर तंज कसा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि अगर समाजवादी पार्टी का काम विधानसभा की कार्यवाही में सिर्फ हंगामा करना, शोर-शराबा करना और बाधा डालना है तो उसे अपना नाम बदलकर 'हल्ला-गुल्ला पार्टी' रख लेना चाहिए। केशव प्रसाद ने आगे कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है लेकिन सदन की कार्यवाही को लगातार रोकना न तो लोकतांत्रिक है और न ही यह जनता के हित में उचित है। जनता ने विधायकों को बहस करने, समस्याओं का समाधान निकालने और सरकार से जवाब मांगने के लिए चुना है न कि सदन में गतिरोध पैदा करने के लिए।