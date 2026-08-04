UP IAS Transfer: योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, गोरखपुर, बरेली और प्रयागराज समेत 13 IAS अफसरों के तबादले

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 13 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले कर प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। इस फेरबदल में कई महत्वपूर्ण विभागों और मंडलों के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सबसे बड़ा बदलाव गोरखपुर, बरेली और प्रयागराज मंडलों में हुआ है। गोरखपुर के मंडलायुक्त अनिल ढींगरा को अब यूपी आवास एवं विकास परिषद का आवास आयुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें नगर भूमि सीमांकन के निदेशक और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। उनकी जगह कृषि विभाग के सचिव इन्द्र विक्रम सिंह को गोरखपुर का नया मंडलायुक्त बनाया गया है।