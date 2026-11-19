महेंद्र कुमार तिवारी एक मल्टीमीडिया जनरलिस्ट है। जिन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया का करीब 25 वर्षों का व्यापक अनुभव है। इन्होंने स्वतंत्र भारत, जनसंदेश, पायनियर हिंदी दैनिक, हिंदुस्तान, जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में संवाददाता के रूप में काम किया है। वर्ष 2019 में राजस्थान पत्रिका डिजिटल में देवीपाटन मंडल से ग्राउंड रिपोर्टर के तौर पर जुड़े थे। तब से यूपी टीम में कार्यरत हैं। मुख्य रूप से राजनीति, प्रशासन, अपराध, कानून-व्यवस्था, न्यायालय, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, चुनावों, सार्वजनिक नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर डिजिटल कवरेज करते हैं। अपनी रिपोर्टिंग प्रक्रिया में निष्पक्षता और सटीकता बनाए रखने के लिए बहु-स्रोत सत्यापन (Multi-Source Verification), आधिकारिक दस्तावेजों के गहन विश्लेषण, सरकारी ब्रीफिंग और फील्ड रिपोर्टिंग के प्रभावी समन्वय का उपयोग करते हैं। एजुकेशन की बात करें तो अवध विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक शिक्षा प्राप्त की है। पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए महेंद्र निष्पक्ष, तथ्यपरक और जनहित आधारित पत्रकारिता में गहरा विश्वास रखते हैं। वे संगठन की संपादकीय नीतियों और पेशेवर मानकों का सख्ती से पालन करते हैं। खबरों के प्रकाशन से पहले बहु-स्रोत सत्यापन और आधिकारिक पुष्टि सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिक कार्यशैली है। वे संतुलित रिपोर्टिंग (Balanced Reporting), गोपनीय स्रोतों के संरक्षण, संवेदनशील मामलों में जिम्मेदार पत्रकारिता और किसी भी प्रकार की अफवाहों या अपुष्ट दावों से दूर रहने के सिद्धांतों का पूरी निष्ठा से पालन करते हैं। Contact: mktgonda@gmail.com Social Media Profile Twitter (X): https://x.com/Mahendr26263581 Facebook: https://www.facebook.com/share/19JE36EyQr/