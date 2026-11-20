पुलिस के अनुसार 20 नवंबर की रात उपनिरीक्षक शिवम गुप्ता पुलिस टीम के साथ इलाके में गश्त कर रहे थे। इस दौरान पुलिस लाहिड़ी चौराहे पर संदिग्ध लोगों और वाहनों की जांच कर रही थी। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि ई-रिक्शा चोरी के मामले का आरोपी चोरी किए गए वाहन के साथ कटहा घाट की तरफ से आ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने कटहा घाट मोड़ के पास राजेंद्र लाहिड़ी समाधि स्थल के नजदीक घेराबंदी कर दी। इसी दौरान पुलिस ने ई-रिक्शा के साथ आ रहे एक युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम रमेश पाण्डेय उर्फ चैला पाण्डेय बताया। पुलिस ने मौके से लाल रंग का ई-रिक्शा बरामद किया। जो बजरंगी गोस्वामी के चोरी हुए ई-रिक्शा का था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली नगर पुलिस ने उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से चोरी हुए ई-रिक्शा को बरामद कर लिया गया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली नगर पुलिस ने उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से चोरी हुए ई-रिक्शा को बरामद कर लिया गया है।