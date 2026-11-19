उन्होंने बताया कि एनसीसी, एनएसएस, नेेहरू युवा केन्द्र एवं स्काउट गाइड के ऐसे छात्र-छात्राएं जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। वे आपदा मित्र स्वयं सेवक के रूप में प्रशिक्षण के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। उन्होंने कहा एनसीसी के छात्र-छात्राएं विनय घोष असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट एनसीसी मोबाइल नंबर 8619177942, भारत स्काउट एण्ड गाइड के छात्र-छात्राएं वन्दना सिंह एमएलके पीजी कालेज बलरामपुर के नम्बर 8004575601, एनएसएस के छात्र-छात्राएं डाॅ अरुण कुमार मोबाइल नंबर 9592930691 अथवा हिमांशु पटेल 9118972811 अथवा अनुज सिंह 9260964346 पर तथा नेहरू युुवा केन्द्र के अभ्यर्थी जिलेेदार पाण्डेय 8881134651 पर तथा कलेक्ट्रेट में अपर जिलाधिकारी संदीप केला 9454417607 अथवा आपदा कार्यालय में आकाश कुमार 7275871316 पर काॅल करके अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा अपने-अपने कालेज में सम्पर्क कर अपना नाम दे सकते हैं।