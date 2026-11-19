दो बाइकों की भीषण टक्कर, 5 दोस्तों की मौत (X Photo Arun Chahal)
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में पांच युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उतरौला थाना क्षेत्र के अक्सीबड़हरा गांव के पास बलरामपुर-उतरौला मार्ग पर रात करीब 11 बजे हुआ। यहां घने कोहरे के बीच दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और उन पर सवार युवक कई फीट दूर जा गिरे। हादसे में जान गंवाने वाले सभी युवकों की उम्र 18 से 30 साल के बीच थी।
हादसा इतना भीषण था कि दोनों मोटरसाइकिलों के परखच्चे उड़ गए। बाइक सवार युवक उछलकर करीब 5 से 10 फीट दूर जा गिरे। घटनास्थल पर शव सड़क पर बिखरे मिले। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने पांच युवकों को मृत घोषित कर दिया। दो गंभीर घायलों की हालत देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
इस हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान गुफरान (18), सलीम (20), मोहम्मद फारूक (20), तौफीक (19) और रहमत (30) के रूप में हुई है।गुफरान उतरौला थाना क्षेत्र के बरदही गांव का रहने वाला था। सलीम और मोहम्मद फारूक बड़हरा खुर्द के निवासी थे। रहमत श्रीदत्तगंज थाना क्षेत्र के चंद्रापुर चिताई गांव का रहने वाला था, जबकि तौफीक सादुल्लानगर थाना क्षेत्र के छपरतलवा गांव का निवासी था।
वहीं हादसे में बड़हरा खुर्द निवासी मुजम्मिल खान (20) और नाहिद अली (18) गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल भेजा गया है।
एसपी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि बुधवार रात करीब 11 बजे बलरामपुर-उतरौला मार्ग पर अक्सीबड़हरा गांव के पास दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत हुई। शुरुआती जांच में घने कोहरे के बीच दोनों मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर होने की बात सामने आई है। कुछ पैदल राहगीरों के भी इसकी चपेट में आने की आशंका है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कराया। एसपी खुद भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
पुलिस को घटनास्थल से टीवीएस स्पोर्ट और टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में मिलीं। दोनों बाइकों के टूटे हुए हेलमेट भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा सड़क पर एक मरी हुई बकरी भी मिली है। हालांकि, बकरी की मौत हादसे के दौरान हुई या उसका दुर्घटना से कोई सीधा संबंध है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।
पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। पांचों शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजे गए हैं। पुलिस घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाकर दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि दोनों मोटरसाइकिलों पर कुल कितने लोग सवार थे और क्या कुछ पैदल राहगीर भी हादसे की चपेट में आए थे। एक साथ पांच युवकों की मौत से उनके गांवों में शोक का माहौल है।
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