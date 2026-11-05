Balrampur News: धान की उपज का आंकड़ा जानने खेत पहुंचे डीएम, किसान से भी जानी खेती की हकीकत

बलरामपुर जिले में खरीफ की फसल की पैदावार का सही आंकड़ा जुटाने के लिए प्रशासन की ओर से क्रॉप कटिंग कराई जा रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन की मौजूदगी में तुलसीपुर तहसील के बालापुर गांव में धान की फसल की कटाई कराई गई। इसमें एक डिसमिल जमीन पर 14.350 किलोग्राम धान की पैदावार मिली। क्रॉप कटिंग का यह प्रयोग बालापुर गांव के गाटा संख्या 1073 में किसान श्यामराज यादव के खेत में किया गया। किसान श्यामराज यादव, लौकहवा गांव के रहने वाले हैं। यहां सीसीई (क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट) ऐप के माध्यम से पूरी प्रक्रिया दर्ज की गई। तय नियमों के अनुसार खेत में धान की फसल काटी गई। उससे प्राप्त उपज का वजन कर उत्पादन का आकलन किया गया।