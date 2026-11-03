Balrampur: खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 280 किलो छेना मिठाई नष्ट, बत्तीसा मिठाई के नमूने जांच के लिए भेजे गए

बलरामपुर जिले में मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। मंगलवार, 3 नवंबर को ललिया थाने से मिली सूचना के बाद खाद्य विभाग की टीम ने एक वाहन को रोककर उसमें रखी मिठाइयों की जांच की। वाहन में बड़ी मात्रा में छेना और बत्तीसा मिठाई रखी हुई थी। जांच के बाद टीम ने 280 किलो छेना मिठाई नष्ट करा दी। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार शुक्ला के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्र भान और श्रीराम मौर्य शामिल रहे। टीम ने वाहन की जांच की। इस दौरान वाहन में करीब 280 किलो छेना मिठाई और 48 किलो बत्तीसा मिठाई मिली।