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Balrampur Voting: शिक्षक चुनाव में बलरामपुर के मतदाताओं ने दिखाया उत्साह, दोपहर 12 बजे तक इतने प्रतिशत मतदान

Balrampur Voting: बलरामपुर में गोरखपुर–फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान जारी है। जिले के 10 मतदान बूथों पर दोपहर 12 बजे तक 59.98 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। डीएम डॉ. विपिन कुमार जैन और एसपी मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था और मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया।
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बलरामपुर

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Mahendra Tiwari

Updated: 23 Oct 2026, 1:36 PM IST

Gonda

डीएम ने मतदान पर्ची का किया अवलोकन फोटो सोर्स विभाग

Balrampur Voting: बलरामपुर में गोरखपुर–फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए शुक्रवार को मतदान जारी है। जिले के सभी 10 मतदान बूथों पर शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक जिले में 59.98 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

बलरामपुर गोरखपुर–फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए बलरामपुर जिले में शुक्रवार को मतदान कराया जा रहा है। जिले के सभी 10 मतदान बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग जारी है। दोपहर 12 बजे तक जिले में 59.98 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है।

तीन मतदान केंद्रों पर पहुंचे डीएम और एसपी

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने विकासखंड श्रीदत्तगंज, विकासखंड उतरौला और एमपीपी इंटर कॉलेज, बलरामपुर स्थित मतदान केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने मतदान केंद्रों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से मतदान की प्रगति के बारे में भी पूछा।

अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

जिलाधिकारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान के दौरान निर्वाचन आयोग के नियमों का पूरी तरह पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सतर्कता के साथ निभाएं और मतदान प्रक्रिया पर लगातार नजर रखें। उन्होंने मतदान केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार मतदान कराने के निर्देश दिए। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हो।

सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस की नजर

पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। सभी पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं।

जिले में 982 पंजीकृत मतदाता

गोरखपुर–फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तहत बलरामपुर जिले में कुल 10 मतदान बूथ बनाए गए हैं। जिले में कुल 982 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 839 पुरुष और 143 महिला मतदाता शामिल हैं। प्रशासन के अनुसार, जिले के सभी मतदान बूथों पर मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। दोपहर 12 बजे तक 59.98 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं और सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है।

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23 Oct 2026, 1:36 PM IST

Published on:

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