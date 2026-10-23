Balrampur Voting: शिक्षक चुनाव में बलरामपुर के मतदाताओं ने दिखाया उत्साह, दोपहर 12 बजे तक इतने प्रतिशत मतदान

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने विकासखंड श्रीदत्तगंज, विकासखंड उतरौला और एमपीपी इंटर कॉलेज, बलरामपुर स्थित मतदान केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने मतदान केंद्रों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से मतदान की प्रगति के बारे में भी पूछा।