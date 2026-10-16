Balrampur: बलरामपुर में 37 केंद्रों पर होगी धान की खरीद, समर्थन मूल्य में हुआ इजाफा, किसानों को मिलेंगे इतने रुपये प्रति क्विंटल

जिले की तीनों तहसीलों बलरामपुर सदर, तुलसीपुर और उतरौला में किसानों की सुविधा के लिए नए केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इनमें खाद्य विभाग के तीन, पीसीएफ के पांच और यूपीएसएस के पांच केंद्र शामिल हैं। बलरामपुर सदर तहसील में बलरामपुर मंडी द्वितीय, बी-पैक्स रामनगर, बलुई बलुहा, लिलवा, सरकहवा, खैरहनिया और गुगौली के लिए केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। तुलसीपुर तहसील में प्रेम नगर, तुलसीपुर सहकारी क्रय-विक्रय समिति, बेलखरी, जमुनीखुर्द, राजपुर बकौली, जैतापुर द्वितीय, पचपेड़वा मंडी द्वितीय, पचपेड़वा और शंकरपुरकला में केंद्रों को मंजूरी दी गई है। उतरौला तहसील के बी-पैक्स हुसैनाबाद में भी नया केंद्र स्वीकृत हुआ है।