16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बलरामपुर

Balrampur: बलरामपुर में 37 केंद्रों पर होगी धान की खरीद, समर्थन मूल्य में हुआ इजाफा, किसानों को मिलेंगे इतने रुपये प्रति क्विंटल

UP Paddy MSP 2026: बलरामपुर में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 13 नए धान क्रय केंद्रों को मंजूरी मिली है। अब जिले में कुल 37 केंद्रों पर सरकारी खरीद की व्यवस्था होगी। सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ए-ग्रेड धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Mahendra Tiwari

Oct 16, 2026

Gonda

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

UP Paddy MSP 2026 : बलरामपुर जिले में धान बेचने के लिए किसानों को अब पहले से ज्यादा विकल्प मिलेंगे। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने पुराने 24 केंद्रों के अलावा 13 नए धान क्रय केंद्रों को मंजूरी दी है। अब जिले में कुल 37 केंद्रों पर सरकारी खरीद की व्यवस्था होगी। सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ए-ग्रेड धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

बलरामपुर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत किसानों से सरकारी समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने 15 अक्टूबर 2026 को 13 नए धान क्रय केंद्रों को मंजूरी दी है। इससे पहले जिले में 24 केंद्र स्वीकृत थे। नए केंद्र जुड़ने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 37 हो गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

धान का सरकारी भाव कितना है?

सरकार ने सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल और ए-ग्रेड धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों से इसी निर्धारित समर्थन मूल्य के तहत धान खरीदा जाएगा। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को खरीद की तैयारी समय से पूरी करने और किसानों को जरूरी सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं।

इन इलाकों में खुलेंगे नए क्रय केंद्र

जिले की तीनों तहसीलों बलरामपुर सदर, तुलसीपुर और उतरौला में किसानों की सुविधा के लिए नए केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इनमें खाद्य विभाग के तीन, पीसीएफ के पांच और यूपीएसएस के पांच केंद्र शामिल हैं। बलरामपुर सदर तहसील में बलरामपुर मंडी द्वितीय, बी-पैक्स रामनगर, बलुई बलुहा, लिलवा, सरकहवा, खैरहनिया और गुगौली के लिए केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। तुलसीपुर तहसील में प्रेम नगर, तुलसीपुर सहकारी क्रय-विक्रय समिति, बेलखरी, जमुनीखुर्द, राजपुर बकौली, जैतापुर द्वितीय, पचपेड़वा मंडी द्वितीय, पचपेड़वा और शंकरपुरकला में केंद्रों को मंजूरी दी गई है। उतरौला तहसील के बी-पैक्स हुसैनाबाद में भी नया केंद्र स्वीकृत हुआ है।

किस संस्था के कितने केंद्र होंगे?

जिले में अब खाद्य विभाग के 13, पीसीएफ के 10, यूपीएसएस के 13 और भारतीय खाद्य निगम का एक केंद्र होगा। इस तरह कुल 37 केंद्रों के माध्यम से धान खरीद की व्यवस्था की गई है।

धान खरीद की निगरानी करेंगे अधिकारी

जिलाधिकारी ने बलरामपुर सदर, तुलसीपुर और उतरौला के उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में धान खरीद का नोडल अधिकारी बनाया है। वहीं, जिला खाद्य विपणन अधिकारी को अपर जिला खरीद अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों को तौल, भंडारण और खरीद से जुड़े रिकॉर्ड की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। खरीद में पारदर्शिता रखी जाएगी और किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा।

Gonda News: पुलिस को मिलेंगी 3 बड़ी सुविधाएं, बनेगा साइबर थाना, 12 मंजिला बैरक में रहेंगे 200 पुलिसकर्मी

ये भी पढ़ें
Gonda

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2026 05:33 pm

Published on:

16 Oct 2026 05:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / Balrampur: बलरामपुर में 37 केंद्रों पर होगी धान की खरीद, समर्थन मूल्य में हुआ इजाफा, किसानों को मिलेंगे इतने रुपये प्रति क्विंटल

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Balrampur News: योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मानदेय में बढ़ोतरी के साथ ग्राम प्रहरियों को मिलेगा 5 लाख तक मुफ्त इलाज

Gonda
बलरामपुर

Yogi Adityanath:.आखिर क्यों पढ़ाई छोड़ देती थीं हर पांचवीं बेटी? CM योगी ने बताई वजह

gonda news
बलरामपुर

‘हिम्मत है तो मैदान में आएं अखिलेश’, अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती पर बोले सीएम योगी

CM Yogi Adityanath, PM Narendra Modi, Double Engine Government, UP News
बलरामपुर

Balrampur News: बलरामपुर में आज योगी का बड़ा कार्यक्रम, 804 करोड़ की परियोजनाओं से बदलेगी विकास की तस्वीर

Yogi Adityanath
बलरामपुर

Balrampur News: बलरामपुर में 299 बेटियों को मिली साइकिल, अब पढ़ाई की राह होगी आसान

Balrampur news
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.