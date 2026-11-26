बलरामपुर जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग की ओर से पहले चलाए गए जांच अभियानों में कई खाद्य प्रतिष्ठानों में कमियां मिली थीं। इस पर संबंधित दुकानदारों और कारोबारियों को सुधार करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। उन्हें कमियां दूर करने के लिए 14 दिन का समय दिया गया था। इसके बावजूद सुधार नहीं करने पर पांच प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। सहायक आयुक्त खाद्य-द्वितीय गिरिजेश कुमार दूबे ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। इसी अभियान के तहत पहले खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया था। जांच में मिली कमियों को दूर करने के लिए संबंधित कारोबारियों को समय दिया गया था। निर्धारित अवधि में सुधार नहीं होने पर विभाग ने पांच प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की है।