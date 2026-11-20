बलरामपुर जिले में जनजाति विकास द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, विशुनपुर विश्राम में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं में लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के उद्देश्य से छात्र संसद चुनाव का सफल आयोजन किया गया। विद्यालय में छात्र संसद के गठन के लिए विभिन्न पदों पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव संपन्न कराया गया। चुनाव के अंतर्गत प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, हाउस कैप्टन एवं वाइस कैप्टन के पदों के लिए विद्यार्थियों ने मतदान किया। चुनाव प्रक्रिया विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं जॉइंट मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।